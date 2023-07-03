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    Ближний Восток

    Турция сообщила о разоблачении сети "Мосада", в которую входили десятки агентов

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    Турция сообщила о разоблачении сети
    Фото: МВД Турции

    Разведывательное агентство Турции (MIT) сообщило о ликвидации крупной разведывательной сети израильской службы внешней разведки. Речь идет о девяти ячейках, действовавших не только в Турции, но также в Сирии и Ливане. Ими руководили девять сотрудников "Мосада", постоянно базирующиеся в Тель-Авиве.

    Как пишет издание Daily Sabah, тайное расследование продолжалось несколько месяцев. В результате совместной операции, проведенной Управлением контрразведки MIT и отделом по борьбе с террором полицейского управления Стамбула, арестованы семь человек. Все они дали признательные показания.

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    В общей сложности, к деятельности сети было привлечено 56 человек. Все они были гражданами различных ближневосточных государств и прошли курс подготовки в Таиланде. Возглавлял сеть сотрудник "Мосада", действовавший под именем Сулейман Акбария – израильский араб.

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    Связь поддерживалась через одноразовые мобильные телефоны, чьими владельцами значились не существующие в реальности граждане Испании, Великобритании, Германии, Швеции, Бельгии, Индонезии и Малайзии.

    По утверждению турецкой разведки, агенты занимались сбором информации о людях, представляющих интерес для израильских спецслужб. С помощью специально созданных сайтов в телефоны внедрялись шпионские программы, с помощью GPS велась слежка за машинами, агенты также выезжали в Сирию и Ливан, чтобы обозначать цели для израильских ударов.

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