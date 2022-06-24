СМИ: в Стамбуле были предотвращены три теракта, жертвами которых могли стать израильтяне

Разрешено к публикации: благодаря совместным усилиям служб безопасности Турции и Израиля в Стамбуле были предотвращены три крупных теракта, жертвами которых могли стать израильтяне. Для осуществления терактов были задействованы три отдельных иранских группировки, сообщает "Исраэль а-Йом".

Первая из них, как сообщалось ранее, должна была атаковать экс-посла Израиля и его жену, остановившихся в отеле в "европейском районе" Стамбула, Бейоглу.

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Второй целью была большая группа израильских туристов, атаковать которую планировалось на местном рынке. Этот теракт, по словам израильского источника, был предотвращен "в последний момент", сообщает Ynet. Ранее турецкие источники сообщали, что теракты были предотвращены на стадии планирования.

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Третья группировка, состоявшая из иранцев и турок, также планировала нападение на израильтян, однако подробностей об этом теракте пока нет.

Ранее министерство иностранных дел Ирана выступило с заявлением в связи с обвинениями в том, что иранцы готовили покушения на израильтян в Турции. Иранский МИД назвал эти обвинения "нелепыми". Тегеран заявил, что израильтяне пытаются поссорить две дружественные мусульманские страны – Иран и Турцию.

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23 июня власти Турции обнародовали новые подробности операции по предотвращению терактов против граждан Израиля, проводившейся совместно с израильскими спецслужбами. В официальных сообщениях говорится, что теракты против израильтян были подготовлены иранской разведывательной службой SAVAMA.

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17 июня в ходе совместной операции MİT и полиции в гостинице Soul и трех арендованных квартирах в районе Бейоглу были задержаны 10 подозреваемых, среди которых есть граждане Турции. (Согласно другим источникам, были задержаны 8 человек, из которых пятеро являются гражданами Ирана).

Сообщается, что агенты иранской разведки и "Корпуса стражей исламской революции" находились в Турции под видом студентов и бизнесменов.

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Подробности операции были опубликованы властями Турции за несколько часов до прибытия в Анкару министра иностранных дел Израиля Яира Лапида. На совместном брифинге министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу назвал эффективным сотрудничество спецслужб Турции и Израиля. Он заявил, что Турция не позволит террористам действовать на своей территории.

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Турецкие и израильские СМИ отмечают, что присутствие иранских агентов в Стамбуле и готовящиеся теракты против израильтян стали причиной, по которой Израиль призвал своих граждан срочно вернуться домой.

Несмотря на арест иранских агентов в Стамбуле уровень террористической угрозы для израильтян в этом турецком городе остается наивысшим. По-прежнему действует рекомендация воздержаться от поездки в Стамбул, а находящимся там израильтян следует покинуть город.

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Отметим, что 23 июня государственное телевидение Ирана сообщило об отставке главы разведывательного управления Корпуса стражей Исламской революции Хосейна Тайеба. Тем самым официально подтверждена информация, появившаяся сначала на сайтах иранской оппозиции. Генерал, возглавлявший разведку КСИР с 2009 года, назначен на пост советника командующего корпусом Хосейна Салами. Несмотря на титул, речь идет об опале одной из ключевых фигур в иранских спецслужбах. По оценке израильской разведки, Тайеб был одним из организаторов попыток терактов против израильских граждан в Турции. Согласно СМИ, эти планы были сорваны турецкой контрразведкой и полицией, при участии "Мосада". В частности, планировалось похищение группы израильских туристов. Если сообщения верны, то именно этот провал мог стать причиной отставки Тайеба.