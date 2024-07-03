Президентские дебаты в Иране: консерватор обвинил оппонента в стремлении вернуть страну в прошлое

В преддверии второго раунда президентских выборов, который пройдет 5 июля, в Иране прошли телевизионные дебаты продолжающих борьбу кандидатов – консерватора Саида Джалили и представителя "умеренного" лагеря Масуда Пезешкиана.

Пезешкиан, бывший министр здравоохранения, обвинил своего оппонента в отсутствии управленческого опыта. "Расскажите мне, вы хоть одной компанией в жизни управляли? На каком основании вы претендуете на управление страной?", – спросил он Джалили, бывшего главу иранской делегации на переговорах о ядерной программе и советника верховного лидера Али Хаменеи.

С обвинениями в адрес соперника выступил и Джалили. По его словам, Пезешкиан намерен отбросить Иран в прошлое, а именно в эпоху считавшегося умеренным президента Хасана Роухани. Напомним, что главным достижением администрации Рухани стало ядерное соглашение с Западом.

Джалили также обещал, что, при условии народной поддержке, он добьется годового экономического роста в 8%. Это рассмешило Пезешкиана, который поинтересовался, готов ли он заплатить головой за это заявление. При этом оба кандидата призвали граждан принять участие в голосовании.