Спецдокладчик ООН на палестинских территориях заподозрена в получении средств от лоббистов ХАМАСа

ООН начала расследование в отношении Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека на палестинских территориях Совета по правам человека ООН Франчески Альбанезе, известной своей антиизраильской позицией.

Расследование должно проверить подозрения, согласно которым недавняя поездка Альбанезе в Австралию и Новую Зеландию финансировалась организацией, лоббирующей интересы ХАМАСа. В ходе поездки она призывала местный пенсионный фонд бойкотировать Израиль.

Сама международная чиновница утверждает, что средства поступили из бюджета ООН, однако связанная с ХАМАСом организация ранее заявляла, что финансирование в размере 20000 долларов было предоставлено ей. Пресс-служба ООН не стала подтверждать версию Альбанезе.

Альбанезе известна антиизраильскими и антисемитскими заявлениями. Так, она заявляла, что США контролируются еврейским лобби. Она последовательно отказывается осуждать теракты против израильтян и поддерживает движение BDS, выступающее за бойкот Израиля. США, Франция и Германия обвиняют ее в антисемитизме

Расследование было начато после жалобы UN Watch – произраильской организации, базирующейся в Женеве. "Альбанезе использует свою позицию в ООН для распространения антисемитизма и пропаганды ХАМАСа. Каждый день, что она на работе, бросает тень на ООН", – заявил глаза организации Хилель Нойер.