Двум гражданам Франции предъявлены в Иране обвинения в работе на "Мосад"

Власти Ирана предъявили двум гражданам Франции – Сесиль Колер и ее партнеру Жаку Пари, обвинения в сотрудничестве с израильской службой внешней разведки "Мосад". Об этом сообщает агентство AFP.

40-летняя Колер и 72-летний Пари уже три года содержатся в иранской тюрьме. Помимо шпионажа, они обвиняются в заговоре с целью свержения режима и "коррупции на земле". По каждому из этих обвинений им угрожает смертная казнь. Усилия властей Франции добиться их освобождения не увенчались успехом.

Учителя из Франции были арестованы весной 2022 года, когда пришли на манифестацию своих иранских коллег, требовавших улучшения условий труда. В октябре 2022 года государственное телевидение Ирана передало в эфир видеозапись, на которое двое задержанных в мае 2022 года граждан Франции признаются в сотрудничестве с французскими спецслужбами и подрывной деятельности.

"Я агент французской службы внешней разведки. Я прибыла в Иран, чтобы подготовить революцию, свержение исламистского режима. Мы должны были финансировать манифестации и даже приобретение оружия для нападений на полицейских", – сообщает женщина, представившаяся как Сесиль Колер.