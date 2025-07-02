Новостная служба N12 передала со ссылкой на арабские источники, что в ближайшие часы Дамаск объявит о том, что фермы Шебаа являются сирийской территорией.

В сообщении отмечается, что будущее этой территории в настоящее время обсуждается на переговорах Ливаном и США.

Недавние заявления лидера друзской общины Валида Джумблатта о том, что фермы Шебаа являются сирийской территорией, вызвали широкое возмущение в Ливане. Как сообщало издание "Аш-Шарк аль-Аусат", муниципалитет Шебаа выступил с резким осуждением этих высказываний, назвав их "неприемлемыми как по форме, так и по содержанию" и подчеркнув, что фермы Шебаа остаются оккупированными ливанскими землями. Джумблатт сделал свои заявления во время визита в Дамаск, где встретился с новым сирийским руководством.

Тем временем, согласно сообщениям израильского 12-го канала, потенциальное соглашение о безопасности между Израилем и Сирией может включать обновление пакта о разъединении сил 1974 года, совместные разведывательные усилия против деятельности Ирана и "Хизбаллы" на юге Сирии, а также признание сирийской идентичности ферм Шебаа. Эти события происходят на фоне продолжающихся дискуссий о будущем спорной территории после падения режима Башара Асада в Сирии.