"Аль-Маядин": над южными районами Сирии замечены беспилотники ЦАХАЛа
время публикации: 03 июня 2025 г., 22:40 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 22:50
После ракетного обстрела израильской территории из Сирии телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передал, что над южными районами Сирии были замечены беспилотники ЦАХАЛа.
Израильские БПЛА наблюдали в районе Кунейтры и деревне Даръа.
Вскоре после этого источники в Сирии сообщили, что ВВС ЦАХАЛа атаковал цели к западу от Даръа.
Пресс-служба Армии обороны Израиля также сообщила, что в ответ на запуск двух ракет из артиллерийских орудий были обстреляны цели на юге Сирии.
Ссылки по теме