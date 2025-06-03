"Аль-Маядин": над южными районами Сирии замечены беспилотники ЦАХАЛа

После ракетного обстрела израильской территории из Сирии телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передал, что над южными районами Сирии были замечены беспилотники ЦАХАЛа.

Израильские БПЛА наблюдали в районе Кунейтры и деревне Даръа.

Вскоре после этого источники в Сирии сообщили, что ВВС ЦАХАЛа атаковал цели к западу от Даръа.

Пресс-служба Армии обороны Израиля также сообщила, что в ответ на запуск двух ракет из артиллерийских орудий были обстреляны цели на юге Сирии.