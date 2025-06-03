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Ближний Восток

"Аль-Маядин": над южными районами Сирии замечены беспилотники ЦАХАЛа

Сирия
ЦАХАЛ
Израиль
время публикации: 03 июня 2025 г., 22:40 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 22:50
"Аль-Маядин": над южными районами Сирии замечены беспилотники ЦАХАЛа
AP Photo/Hassan Ammar

После ракетного обстрела израильской территории из Сирии телеканал "Аль-Маядин", ассоциированный с "Хизбаллой", передал, что над южными районами Сирии были замечены беспилотники ЦАХАЛа.

Израильские БПЛА наблюдали в районе Кунейтры и деревне Даръа.

Вскоре после этого источники в Сирии сообщили, что ВВС ЦАХАЛа атаковал цели к западу от Даръа.

Пресс-служба Армии обороны Израиля также сообщила, что в ответ на запуск двух ракет из артиллерийских орудий были обстреляны цели на юге Сирии.

Ближний Восток
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