Во время землетрясения в Турции в результате панической атаки погибла девочка

14-летняя Афранур Гюнлю из Фетхии умерла после панической атаки во время землетрясения на юге Турции. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

По данным МВД Турции, в результате землетрясения пострадали около 70 человек, которые выпрыгивали из окон, когда начались подземные толчки.

Погибла только Афранур, которую доставили в больницу, где врачи не смогли ее спасти.

В ночь на 3 июня в Эгейском море, в районе архипелага Додеканес, недалеко от побережья Турции, произошло землетрясение магнитудой 5,8, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Эпицентр располагался в 132 км к юго-востоку от Айдина (Турция), в 17 км к югу от Мармариса (Турция). Очаг залегал на глубине 68 км.

В ноябре 2020 года в результате землетрясения магнитудой 7 в районе архипелага Додеканес погибли более 100 человек.