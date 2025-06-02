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Ближний Восток

"Аль-Хадат": сотрудник больницы в Набатии арестован по подозрению в сотрудничестве с "Мосадом"

Хизбалла
время публикации: 02 июня 2025 г., 18:03 | последнее обновление: 02 июня 2025 г., 18:12
"Аль-Хадат": сотрудник больницы в Набатии арестован по подозрению в сотрудничестве с "Мосадом"
AP Photo/Hussein Malla

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" сообщает, что ливанские службы безопасности в координации с шиитской террористической организацией "Хизбалла" арестовали в провинции Набатия активиста "Хизбаллы", работавшего в больнице. Его подозревают в сотрудничестве с израильской разведкой "Мосад".

По утверждению издания, подозреваемый был арестован в деревне Харуф, его имя – Махмуд Аюб, он работал финансовым директором местной больницы.

В мае арабские СМИ сообщали о другом активисте "Хизбаллы", которого обвиняли в сотрудничестве с израильской разведкой.

Ближний Восток
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