"Аль-Хадат": сотрудник больницы в Набатии арестован по подозрению в сотрудничестве с "Мосадом"

Саудовский телеканал "Аль-Хадат" сообщает, что ливанские службы безопасности в координации с шиитской террористической организацией "Хизбалла" арестовали в провинции Набатия активиста "Хизбаллы", работавшего в больнице. Его подозревают в сотрудничестве с израильской разведкой "Мосад".

По утверждению издания, подозреваемый был арестован в деревне Харуф, его имя – Махмуд Аюб, он работал финансовым директором местной больницы.

В мае арабские СМИ сообщали о другом активисте "Хизбаллы", которого обвиняли в сотрудничестве с израильской разведкой.