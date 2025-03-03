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Ближний Восток

ХАМАС приветствовал теракт, призвав израильских арабов присоединиться к "сопротивлению"

время публикации: 03 марта 2025 г., 12:26 | последнее обновление: 03 марта 2025 г., 12:28
ХАМАС приветствовал теракт, призвав израильских арабов присоединиться к "сопротивлению"
AP Photo/Abdel Kareem

Террористическая группировка ХАМАС приветствовала теракт в Хайфе, назвав его "естественной реакцией на преступления оккупации", а также подтверждением, что сопротивление будет продолжаться до конца.

"Операцию следует рассматривать как ответ на преступления оккупантов на Западном берегу, в Газе и Иерусалиме, убийства, разрушения, этнические чистки на Западном берегу, осаду Газы, планы изгнания населения из долины Иордана и продолжающееся осквернение мечети аль-Акса", – говорится в заявлении.

ХАМАС обращается и к израильским арабам: "В этот священный месяц борьбы и побед мы призываем массы на Западном берегу, в Иерусалиме и внутри оккупированной территории. Наращивайте сопротивление, действуйте всеми возможными средствами, пока сопротивление не освободит нашу землю и святыни, изгонит захватчиков, создав независимое палестинское государство со столицей в Иерусалиме".

Ближний Восток
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