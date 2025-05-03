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Ближний Восток

В Дамаске задержан для допроса генеральный секретарь НФОП-ГК Талаль Наджи

Сирия
Террористы
время публикации: 03 мая 2025 г., 21:11 | последнее обновление: 03 мая 2025 г., 21:16
В Дамаске задержан для допроса генеральный секретарь НФОП-ГК Талаль Наджи
AP Photo Bassem Tellawi

Генеральный секретарь террористической организации "Народный фронт освобождения Палестины–Генеральное Командование" Талаль Наджи был задержан сирийскими властями для допроса, сообщает "Аль-Арабия" со ссылкой на сирийские СМИ. Через несколько часов его освободили.

Высокопоставленный представитель НФОП-ГК, базирующийся в Дамаске, ранее сообщил о том, что Талаль Наджи по требованию сирийских властей отправился в одну из служб безопасности, и не вернулся.

Представители группировки заявили, что новые власти Дамаска "оказывают давление" на НФОП, включая запрет на ведение политической деятельности, конфискацию офисов и запрет на коммерческую и инвестиционную деятельность. Представители НФОП обратились к председателю палестинской администрации Махмуду Аббасу и к одному из лидеров ХАМАСа Халиду Машалю, требуя их срочного вмешательства в ситуацию в Дамаске.

НФОП-ГК был близок режиму Башара Асада и воевал на его стороне в первые годы конфликта. Талаль Наджи был избран генеральным секретарем группировки в июле 2021 года, вскоре после смерти Ахмеда Джибриля. Джибриль, имевший сирийское гражданство, занимал жесткую позицию в поддержку режима Башара Асада после начала гражданской войны в Сирии в 2011 году, НФОП активно участвовала в боевых действиях на стороне Асада.

Задержание Талаля Наджи произошло менее чем через три недели после сообщения представителей военного крыла "Исламского джихада" "Бригады Аль-Кудс" о задержании сирийскими властями двух их лидеров в Дамаске.

Ближний Восток
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