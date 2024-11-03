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Ближний Восток

В Иране задержан бывший сотрудник "Радио Свобода", у которого есть гражданство США

время публикации: 03 ноября 2024 г., 14:31 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 14:34

Государственный департамент США сообщил, что в Иране уже несколько месяцев удерживается журналист Реза Вализаде, который до 2022 года был сотрудником персидской редакции "Радио Свобода".

В феврале 2024 года Вализаде написал в социальной сети Х, что в Иране арестован один из его родственников. Цель задержания – выманить в Иран самого журналиста.

Последние сообщения он опубликовал в августе. Реза сообщил, что 6 марта прибыл в Тегеран. Перед этим он вел переговоры о гарантиях безопасности с представителем Корпуса стражей Исламской революции, однако таких гарантий не получил.

Вализаде содержится в тюрьме "Эвин", известной своим тяжелым режимом. В чем конкретно его обвиняют, неизвестно, однако дело рассматривается Революционным судом, что предусматривает политические обвинения. Режим аятолл рассматривает "Радио Свобода" как враждебное СМИ.

Ближний Восток
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