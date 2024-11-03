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Ближний Восток

В Тегеране студентка разделась в знак протеста и была арестована

время публикации: 03 ноября 2024 г., 07:44 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 07:45
В Тегеране студентка разделась в знак протеста и была арестована
Соцсети

В субботу, 2 ноября, одна из студенток разделась до нижнего белья во дворе Исламского университета Азад в Тегеране после того, как на нее напали сотрудники местной "службы безопасности" из-за того, что она была без хиджаба, сообщает Iran International.

Действия студентки были сняты на видео, и этот файл стал "вирусным" в соцсетях.

Официальный представитель университета позже подтвердил арест этой студентки. "После непристойного действия студентки Научно-исследовательского отделения университета вмешалась служба безопасности кампуса и передала ее правоохранительным органам", – написал Амир Махджуб, начальник отдела по связям с общественностью Исламского университета Азад.

В Telegram-канале Amir Kabir Newsletter были опубликованы подробности инцидента: студентка разделась после того, как ее преследовали за то, что она не носила платок, и ее одежду разорвали сотрудники "службы безопасности". Сообщается также, что во время ареста девушку избили, у нее была рассечена голова.

Ближний Восток
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