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Ближний Восток

Иордания сообщила о вторжении БПЛА в свое воздушное пространство

время публикации: 03 ноября 2024 г., 15:04 | последнее обновление: 03 ноября 2024 г., 15:07
Иордания сообщила о вторжении БПЛА в свое воздушное пространство
Iranian Army via AP

Пресс-секретарь правительства Иордании Мухаммад аль-Момани сообщил, что в последнее время были зафиксированы две попытки вторжения дронов в воздушное пространство королевства, в провинциях Ирбид и Джераш. Отметим, что обе эти провинции расположены вблизи сирийской и израильской границы.

Он рассказал, что обломки БПЛА упали на территории королевства. "Для пресечения подобных инцидентов принимаются все необходимые меры", – сказал аль-Момани, не вдаваясь в подробности касательно деталей инцидента, в том числе – принадлежности БПЛА.

"Иорданская армия готова противостоять любым угрозам безопасности. Мы не собираемся становиться полем боя региональной войны и не допустим в наше воздушное пространство самолеты, ракеты и БПЛА, кому бы они не принадлежали", – сказал он.

Напомним: 13-14 апреля Иордания приняла участие в отражении иранского удара по Израилю, заявляя при этом, что не выступает на израильской стороне, а обеспечивает неприкосновенность своего воздушного пространства.

Ближний Восток
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