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Ближний Восток

Два нефтяных танкера подверглись атаке хуситов в Красном море

время публикации: 02 сентября 2024 г., 23:08 | последнее обновление: 02 сентября 2024 г., 23:08
Два нефтяных танкера подверглись атаке хуситов в Красном море
AP Photo/Hani Mohammed

В понедельник, 2 сентября, в Красном море подверглись атаке хуситов два нефтяных танкера Blue Lagoon I, шедший под флагом Панамы, и Amjad – под флагом Саудовской Аравии. Об этом сообщило агентство Reuters.

Поздно вечером хуситы подтвердили атаку на один из танкеров – Blue Lagoon I, заявив, что атака была комбинированной – для нападения использовались ракеты и беспилотники.

По информации Reuters, танкеры находились на небольшом расстоянии друг от друга и ракетная атака привела к их столкновению. Судна не получили серьезных повреждений и смогли продолжить плавание.

Ближний Восток
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