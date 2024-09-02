Два нефтяных танкера подверглись атаке хуситов в Красном море

В понедельник, 2 сентября, в Красном море подверглись атаке хуситов два нефтяных танкера Blue Lagoon I, шедший под флагом Панамы, и Amjad – под флагом Саудовской Аравии. Об этом сообщило агентство Reuters.

Поздно вечером хуситы подтвердили атаку на один из танкеров – Blue Lagoon I, заявив, что атака была комбинированной – для нападения использовались ракеты и беспилотники.

По информации Reuters, танкеры находились на небольшом расстоянии друг от друга и ракетная атака привела к их столкновению. Судна не получили серьезных повреждений и смогли продолжить плавание.