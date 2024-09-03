Centcom: уничтожены две ракетные системы хуситов в Йемене

Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) сообщает об уничтожении двух ракетных систем хуситов в Йемене.

Также подтверждается, что утром 2 сентября в Красном море подверглись атаке хуситов два нефтяных танкера Blue Lagoon I, шедший под флагом Панамы, и Amjad – под флагом Саудовской Аравии. По судам были выпущены две баллистические ракеты и БПЛА. Оба судна загружены сырой нефтью.

По информации Reuters, танкеры находились на небольшом расстоянии друг от друга и ракетная атака привела к их столкновению. Судна не получили серьезных повреждений и смогли продолжить плавание.