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Ближний Восток

Centcom: уничтожены две ракетные системы хуситов в Йемене

время публикации: 03 сентября 2024 г., 05:00 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 05:48
Centcom: уничтожены две ракетные системы хуситов в Йемене
AP Photo/Susan Walsh

Центральное командование вооруженных сил США (Centcom) сообщает об уничтожении двух ракетных систем хуситов в Йемене.

Также подтверждается, что утром 2 сентября в Красном море подверглись атаке хуситов два нефтяных танкера Blue Lagoon I, шедший под флагом Панамы, и Amjad – под флагом Саудовской Аравии. По судам были выпущены две баллистические ракеты и БПЛА. Оба судна загружены сырой нефтью.

По информации Reuters, танкеры находились на небольшом расстоянии друг от друга и ракетная атака привела к их столкновению. Судна не получили серьезных повреждений и смогли продолжить плавание.

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Два нефтяных танкера подверглись атаке хуситов в Красном море