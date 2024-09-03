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Ближний Восток

В Турции задержан агент "Мосада", проводивший "психологические операции" против палестинских лидеров

время публикации: 03 сентября 2024 г., 11:57 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 12:08
В Турции задержан агент "Мосада", проводивший "психологические операции" против палестинских лидеров
AP Photo/Petros Karadjias

Национальная разведывательная организация Турции сообщила об аресте гражданина Косово Лиридона Рехсефи, который, согласно подозрениям, отвечал за перевод денежных средств агентам "Мосада", действующим в Турции и Сирии.

Согласно публикации телеканала TRT

, Лиридон, действуя по указанию израильских спецслужб, собирал разведывательную информацию с помощью дронов, а также организовывал "психологические операции" против представителей палестинского руководства.

Как утверждается, турецкие спецслужбы установили за ним слежку 25 августа, в день прилета в страну. Это позволило собрать доказательства финансирования им агентов в Сирии и проведения операций против палестинских политиков. В чем заключались эти операции, не сообщается.

Уже 30 августа Рехсефи был арестован. В ходе первых допросов он признал, что занимался переводом средств. Деньги поступали из Косово и других стран Восточной Европы, при этом использовалась и криптовалюта.

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