В Турции задержан агент "Мосада", проводивший "психологические операции" против палестинских лидеров
Национальная разведывательная организация Турции сообщила об аресте гражданина Косово Лиридона Рехсефи, который, согласно подозрениям, отвечал за перевод денежных средств агентам "Мосада", действующим в Турции и Сирии.
Согласно публикации телеканала TRT
, Лиридон, действуя по указанию израильских спецслужб, собирал разведывательную информацию с помощью дронов, а также организовывал "психологические операции" против представителей палестинского руководства.
Как утверждается, турецкие спецслужбы установили за ним слежку 25 августа, в день прилета в страну. Это позволило собрать доказательства финансирования им агентов в Сирии и проведения операций против палестинских политиков. В чем заключались эти операции, не сообщается.
Уже 30 августа Рехсефи был арестован. В ходе первых допросов он признал, что занимался переводом средств. Деньги поступали из Косово и других стран Восточной Европы, при этом использовалась и криптовалюта.