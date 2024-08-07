x
07 августа 2024
|
последняя новость: 17:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
07 августа 2024
|
07 августа 2024
|
последняя новость: 17:52
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Турция официально присоединилась к иску против Израиля в Международном суде ООН

время публикации: 07 августа 2024 г., 17:46 | последнее обновление: 07 августа 2024 г., 17:46
Турция официально присоединилась к иску против Израиля в Международном суде ООН
AP Photo/Phil Nijhuis

В среду, 7 августа, Анкара подала документы для присоединения Турции к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН. Об этом сообщил глава комитета по юстиции парламента Турции Джюнейт Юксель журналистам в Гааге.

"Мы будем отслеживать этот иск до самого конца, отстаивая интересы палестинцев. С сегодняшнего дня Турция присоединяется к иску против Израиля, подав досье", – сказал Юксель.

Напомним, что 5 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что 7 августа официальная Анкара присоединится к иску, поданному ЮАР в Международный суд справедливости и обвиняющему Израиль в геноциде палестинцев. "Западные государства, в первую очередь, США, стали заложниками Израиля и банды сионистских фанатиков. Мы делаем все, чтобы положить конец варварству, которое за 10 месяцев унесло жизни 40000 палестинцев. Турция всегда будет поддерживать палестинских братьев", – сказал тогда он.

Ранее, еще в середине мая, о скором присоединении Турции к иску заявлял мая министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Тогда же об аналогичном решении объявил и МИД Египта.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал t.me/NEWSruIsrael

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 05 августа 2024

Эрдоган: 7 августа Турция присоединится к иску, обвиняющему Израиль в геноциде