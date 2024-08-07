Турция официально присоединилась к иску против Израиля в Международном суде ООН

В среду, 7 августа, Анкара подала документы для присоединения Турции к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН. Об этом сообщил глава комитета по юстиции парламента Турции Джюнейт Юксель журналистам в Гааге.

"Мы будем отслеживать этот иск до самого конца, отстаивая интересы палестинцев. С сегодняшнего дня Турция присоединяется к иску против Израиля, подав досье", – сказал Юксель.

Напомним, что 5 августа президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что 7 августа официальная Анкара присоединится к иску, поданному ЮАР в Международный суд справедливости и обвиняющему Израиль в геноциде палестинцев. "Западные государства, в первую очередь, США, стали заложниками Израиля и банды сионистских фанатиков. Мы делаем все, чтобы положить конец варварству, которое за 10 месяцев унесло жизни 40000 палестинцев. Турция всегда будет поддерживать палестинских братьев", – сказал тогда он.

Ранее, еще в середине мая, о скором присоединении Турции к иску заявлял мая министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Тогда же об аналогичном решении объявил и МИД Египта.

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