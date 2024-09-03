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Ближний Восток

Арестован экс-глава Центробанка Ливана, подозреваемый в хищении 40 млн долларов

время публикации: 03 сентября 2024 г., 19:14 | последнее обновление: 03 сентября 2024 г., 19:14
Арестован экс-глава Центробанка Ливана, подозреваемый в хищении 40 млн долларов
AP Photo/Hassan Ammar

Во вторник, 3 сентября, во дворце правосудия Ливана после слушаний о сделках Центробанка с ливанской фирмой Optimum Invest был взят под стражу Риад Саламе. Ему предъявлены обвинения в финансовых преступлениях, включая отмывание денег, растрату и незаконное обогащение.

73-летний Саламе был управляющим центрального банка в течение 30 лет, до июля 2023 года. На момент его отставки финансовые потери Ливана, по данным Всемирного банка, превысили 72 млрд долларов, что в три раза больше ВВП страны в 2021 году.

Саламе отрицает свою вину, утверждая, что его сделали "козлом отпущения".

Финансовый кризис в Ливане продолжается с 2019 года. Всемирный банк называет его одним из самых тяжелых в современной истории.

Ближний Восток
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