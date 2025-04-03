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Ближний Восток

Доха впервые прокомментировала скандал в Израиле вокруг дела "Катаргейт"

Катар
время публикации: 03 апреля 2025 г., 23:05 | последнее обновление: 03 апреля 2025 г., 23:05
Доха впервые прокомментировала скандал в Израиле вокруг дела "Катаргейт"
Qatar's International Media Office

Доха впервые прокомментировала расследование в Израиле, в центре которого оказались бывшие и нынешние сотрудники канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу, которые, согласно подозрениям, получали деньги от катарских компаний за пиар-услуги.

В заявлении, распространенном правительственным Международным медиа-бюро Катара, осуждаются "публикации в израильских СМИ", касающиеся посреднических усилий Дохи. В частности, Катар отрицает сообщения о том, что эмират заплатил за то, чтобы выставить в негативном свете усилия Египта по достижению перемирия в Газе.

"Государство Катар заявляет, что эти обвинения беспочвенны и служат интересам тех, кто стремится саботировать посреднические усилия и внести разлад в отношения между странами", – говорится в заявлении.

В пресс-релизе, выпущенном правительственным офисом, также говорится: "Катар предостерегает от втягивания его в дела, которые служат единственной цели: срыву посреднических усилий и усугублению страданий палестинского народа".

При этом в заявлении не отрицаются контакты с должностными лицами в Израиле и перевод им денег.

Ближний Восток
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