Доха впервые прокомментировала скандал в Израиле вокруг дела "Катаргейт"

Доха впервые прокомментировала расследование в Израиле, в центре которого оказались бывшие и нынешние сотрудники канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаниягу, которые, согласно подозрениям, получали деньги от катарских компаний за пиар-услуги.

В заявлении, распространенном правительственным Международным медиа-бюро Катара, осуждаются "публикации в израильских СМИ", касающиеся посреднических усилий Дохи. В частности, Катар отрицает сообщения о том, что эмират заплатил за то, чтобы выставить в негативном свете усилия Египта по достижению перемирия в Газе.

"Государство Катар заявляет, что эти обвинения беспочвенны и служат интересам тех, кто стремится саботировать посреднические усилия и внести разлад в отношения между странами", – говорится в заявлении.

В пресс-релизе, выпущенном правительственным офисом, также говорится: "Катар предостерегает от втягивания его в дела, которые служат единственной цели: срыву посреднических усилий и усугублению страданий палестинского народа".

При этом в заявлении не отрицаются контакты с должностными лицами в Израиле и перевод им денег.