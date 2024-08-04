ХАМАС сообщил о начале процесса выборов нового главы политбюро

Террористическая группировка ХАМАС сообщила о начале консультаций с целью выбрать нового главу, которому предстоит сменить ликвидированного в Тегеране несколько дней назад Исмаила Ханийю.

"Мы заверяем палестинский народ, всех мусульман мира, что исполнительные органы, включая Совет Шуры, продолжают эффективную работу, и что даже в самых трудных обстоятельствах марш сопротивления продолжится", – цитирует заявление "Палестинский информационный центр".

Также подчеркивается, что публикации, согласно которым те или иные персоны уже заняли позицию во глава движения, лишены оснований. Ранее сообщалось, что политбюро группировки возглавит Халид Машаль – предшественник Ханийи на этом посту.