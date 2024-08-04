x
04 августа 2024
|
последняя новость: 11:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 августа 2024
|
04 августа 2024
|
последняя новость: 11:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

ХАМАС сообщил о начале процесса выборов нового главы политбюро

время публикации: 04 августа 2024 г., 10:23 | последнее обновление: 04 августа 2024 г., 10:30
ХАМАС сообщил о начале процесса выборов нового главы политбюро
AP Photo/Mohammed Zaatari

Террористическая группировка ХАМАС сообщила о начале консультаций с целью выбрать нового главу, которому предстоит сменить ликвидированного в Тегеране несколько дней назад Исмаила Ханийю.

"Мы заверяем палестинский народ, всех мусульман мира, что исполнительные органы, включая Совет Шуры, продолжают эффективную работу, и что даже в самых трудных обстоятельствах марш сопротивления продолжится", – цитирует заявление "Палестинский информационный центр".

Также подчеркивается, что публикации, согласно которым те или иные персоны уже заняли позицию во глава движения, лишены оснований. Ранее сообщалось, что политбюро группировки возглавит Халид Машаль – предшественник Ханийи на этом посту.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 03 августа 2024

В Иране более 20 человек задержаны по подозрению в причастности к убийству Ханийи
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 02 августа 2024

"Аш-Шарк аль-Аусат": две недели назад в секторе Газы были убиты двое членов политбюро ХАМАСа
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 31 июля 2024

СМИ: Машаль сменит ликвидированного Ханийю на посту главы политбюро ХАМАСа