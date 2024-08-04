МИД Франции призвал граждан покинуть Ливан

Министерство иностранных дел Франции призвало граждан страны покинуть Ливан в связи с опасностью эскалации на Ближнем Востоке. Им напоминают, что на данном этапе еще можно воспользоваться авиационным сообщением с Бейрутом.

3 августа покинуть Ливан призвали своих граждан США и Великобритания. 2 августа официальный Париж предписал гражданам Франции немедленно покинуть территорию Ирана.

Несколько дней назад Израиль ликвидировал в Бейруте главу военного крыла "Хизбаллы" Фуада Шукра. В Тегеране был ликвидирован глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя. Иран и "Хизбалла" угрожают отомстить Израилю за их гибель.