Глава МИД Иордании отрицает, что отвозил в Тегеран "сообщение от Израиля"

Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади посетил Иран, где провел переговоры со своим иранским коллегой Али Багери-Кани. Предметом обсуждения была эскалация в регионе после ликвидации главы политбюро "Хизбаллы" Исмаила Ханийи. Политики уже обсуждали этот вопрос 1 августа в ходе телефонного разговора.

Арабские источники сообщают, что в ходе этого разговора Багери-Кани заявил, что "Израиль совершил большую ошибку, совершив покушение Ханийю на иранской земле, и это не может остаться без ответа". Айман ас-Сафади, в свою очередь, сказал, что ликвидация Ханийи свидетельствует о том, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу заинтересован в распространении конфликта на весь регион".

Глава МИДа Иордании опровергает появившиеся публикации, в которых утверждается, что отвозил в Иран "сообщение от Израиля".

В ближайшее минуты самолет Gulfstream G650ER, на борту которого находится иорданский министр, приземлится в Аммане.