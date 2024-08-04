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Ближний Восток

Глава МИД Иордании отрицает, что отвозил в Тегеран "сообщение от Израиля"

время публикации: 04 августа 2024 г., 22:15 | последнее обновление: 04 августа 2024 г., 22:19
Айман ас-Сафади и Али Багери-Кани во время встречи в Тегеране 4 августа 2024
Iranian Presidency Office via AP

Министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади посетил Иран, где провел переговоры со своим иранским коллегой Али Багери-Кани. Предметом обсуждения была эскалация в регионе после ликвидации главы политбюро "Хизбаллы" Исмаила Ханийи. Политики уже обсуждали этот вопрос 1 августа в ходе телефонного разговора.

Арабские источники сообщают, что в ходе этого разговора Багери-Кани заявил, что "Израиль совершил большую ошибку, совершив покушение Ханийю на иранской земле, и это не может остаться без ответа". Айман ас-Сафади, в свою очередь, сказал, что ликвидация Ханийи свидетельствует о том, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаниягу заинтересован в распространении конфликта на весь регион".

Глава МИДа Иордании опровергает появившиеся публикации, в которых утверждается, что отвозил в Иран "сообщение от Израиля".

В ближайшее минуты самолет Gulfstream G650ER, на борту которого находится иорданский министр, приземлится в Аммане.

Ближний Восток
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