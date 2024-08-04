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Ближний Восток

Иранский источник заявил, что удар по Израилю будет "жестким и болезненным"

время публикации: 04 августа 2024 г., 15:32 | последнее обновление: 04 августа 2024 г., 15:36
Иранский источник заявил, что удар по Израилю будет "жестким и болезненным"
Iranian Army via AP

Высокопоставленный представитель Исламской республики Иран заявил телеканалу "Аль-Джазира", что Иран не ограничится символическим ответом на убийство в Тегеране главы политбюро ХАМАСа Исмаила Ханийи.

По его словам, израильская сторона через посредников обратилась к иранским властям с целью предотвратить выход ситуации из-под контроля. "Мы отвергли эти обращения – Израилю придется дорого заплатить за свои деяния", – заявил он.

По словам собеседника телеканала, позволить спустить ситуацию на тормозах – значит признать, что у Ирана нет никакого сдерживающего потенциала. "Мы не ограничимся символическим ответом – наш ответ будет жестким и болезненным", – сказал представитель режима аятолл.

Ближний Восток
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