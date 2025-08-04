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Ближний Восток

Крушение судна с мигрантами у берегов Йемена: число погибших возросло до 76 человек

Нелегалы
Йемен
время публикации: 04 августа 2025 г., 10:59 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 11:04
Крушение судна с мигрантами у берегов Йемена: число погибших возросло до 76 человек
AP Photo/Nariman El-Mofty

Достигло 76 человек число погибших при крушении лодки с мигрантами у берегов Йемена. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на местных чиновников. Ранее сообщалось о 68 погибших.

Представитель Международной организации по миграции в Йемене Абдусаттор Эсоев рассказал, что на борту судна было 154 человека. 12 удалось спасти. Десятки считаются пропавшими без вести.

По его словам, множество африканских мигрантов пытаются ежегодно пересечь Баб-эль-Мандебский пролив в надежде добраться до Саудовской Аравии. "Это один из самых напряженных маршрутов. В 2024 году им воспользовались 60000 человек", – сказал чиновник.

Ближний Восток
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// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 03 августа 2025

У берегов Йемена затонуло судно с мигрантами, более 50 погибших, десятки пропавших без вести