Крушение судна с мигрантами у берегов Йемена: число погибших возросло до 76 человек
время публикации: 04 августа 2025 г., 10:59 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 11:04
Достигло 76 человек число погибших при крушении лодки с мигрантами у берегов Йемена. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на местных чиновников. Ранее сообщалось о 68 погибших.
Представитель Международной организации по миграции в Йемене Абдусаттор Эсоев рассказал, что на борту судна было 154 человека. 12 удалось спасти. Десятки считаются пропавшими без вести.
По его словам, множество африканских мигрантов пытаются ежегодно пересечь Баб-эль-Мандебский пролив в надежде добраться до Саудовской Аравии. "Это один из самых напряженных маршрутов. В 2024 году им воспользовались 60000 человек", – сказал чиновник.