Крушение судна с мигрантами у берегов Йемена: число погибших возросло до 76 человек

Достигло 76 человек число погибших при крушении лодки с мигрантами у берегов Йемена. Об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на местных чиновников. Ранее сообщалось о 68 погибших.

Представитель Международной организации по миграции в Йемене Абдусаттор Эсоев рассказал, что на борту судна было 154 человека. 12 удалось спасти. Десятки считаются пропавшими без вести.

По его словам, множество африканских мигрантов пытаются ежегодно пересечь Баб-эль-Мандебский пролив в надежде добраться до Саудовской Аравии. "Это один из самых напряженных маршрутов. В 2024 году им воспользовались 60000 человек", – сказал чиновник.