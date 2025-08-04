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Ближний Восток

В Сирийской Ас-Суэйде возобновились бои, есть погибшие

время публикации: 04 августа 2025 г., 08:51 | последнее обновление: 04 августа 2025 г., 09:00
В Сирийской Ас-Суэйде возобновились бои, есть погибшие
AP/Omar Sanadiki

На западе сирийской провинции Ас-Суэйда возобновились столкновения между друзскими ополчениями и силами сирийского режима. Друзы захватили стратегический объект, расположенный в районе Тель-Хадид. При этом погиб сотрудник МВД.

Силы министерства внутренних дел контратаковали и смогли восстановить контроль над территорией, сообщает The Syrian Observatory for Human Rights. По ее данным, погибли два солдата правительственных войск и один друзский ополченец. Есть раненые, в том числе тяжело.

Министерство внутренних дел Сирии обвинило "банды повстанцев" в нарушении перемирия. В заявлении подчеркивается, что с момента достижения соглашения власти не покладая рук заботились о нормализации ситуации в провинции.

Ближний Восток
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