В Сирийской Ас-Суэйде возобновились бои, есть погибшие

На западе сирийской провинции Ас-Суэйда возобновились столкновения между друзскими ополчениями и силами сирийского режима. Друзы захватили стратегический объект, расположенный в районе Тель-Хадид. При этом погиб сотрудник МВД.

Силы министерства внутренних дел контратаковали и смогли восстановить контроль над территорией, сообщает The Syrian Observatory for Human Rights. По ее данным, погибли два солдата правительственных войск и один друзский ополченец. Есть раненые, в том числе тяжело.

Министерство внутренних дел Сирии обвинило "банды повстанцев" в нарушении перемирия. В заявлении подчеркивается, что с момента достижения соглашения власти не покладая рук заботились о нормализации ситуации в провинции.