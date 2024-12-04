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Ближний Восток

Источники в Газе: ударами ВВС ЦАХАЛа в районе "гуманитарной зоны" убиты не менее 20 человек

Газа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 04 декабря 2024 г., 20:58 | последнее обновление: 04 декабря 2024 г., 21:04
Источники в Газе: ударами ВВС ЦАХАЛа в районе "гуманитарной зоны" убиты не менее 20 человек
Abed Rahim Khatib/Flash90

Источники в так называемой "гражданской обороне" ХАМАСа сообщили телеканалу "Аль-Джазира", что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары в "гуманитарной зоне" Аль-Мауаси, недалеко от Хан-Юниса.

Источник "Аль-Джазиры" утверждает, что в результате удара были убиты не менее 20 человек. Телеканал также показал видео, на котором запечатлен пожар в палаточном лагере, ставший якобы следствием удара ЦАХАЛа.

Также вечером 4 декабря в палестинских источниках появились сообщения, что в результате действий израильских военных в городе Газа погибли не менее 25 человек.

Ближний Восток
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