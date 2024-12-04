Слухи о гибели опровергнуты: лидер "Хайят Тахрир аш-Шам" посетил цитадель в Алеппо

В среду, 4 декабря, в соцсетях были распространены видеозаписи, на которых показывалось посещение цитадели в Алеппо (север Сирии) Абу Мухаммадом аль-Джулани – лидером террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам".

Качество записей не позволяет делать однозначных выводов. Но судя по всему, аль-Джулани действительно жив. Слухи о его смерти, распространенные несколько дней назад, не подтвердились.

Вечером 30 ноября поступили сообщения, что на севере Сирии в результате российского авиаудара мог быть убит Абу Мухаммад аль-Джулани, лидер организации "Хайят Тахрир аш-Шам". Сайтами, связанными с сирийским правительством, распространялись кадры, на которых был показан убитый мужчина, похожий на аль-Джулани. Однако, как отмечали 1 декабря иранский сайт sahebkhabar.ir и другие СМИ, на снимке мог быть показан другой человек, а фотография могла быть изменена, чтобы достичь большего внешнего сходства с аль-Джулани.

Организация "Хайят Тахрир аш-Шам" смерть аль-Джулани изначально опровергала.

Абу Мухаммаду аль-Джулани (настоящее имя Ахмад Хусейн аш-Шараа) 43 года. Он родился в деревне Ар-Рафид, что в области Эль-Кунейтра на юге Сирии, на Голанских высотах. Родители были образованными людьми: отец работал в нефтяной промышленности, мать была учителем географии. Он изучал СМИ и медиа в Университете Дамаска, но бросил учебу в 2003 году и отправился в Ирак, чтобы воевать против американцев. Был арестован американцами и помещен в лагерь Кэмп-Букка. Освободился в 2008 году. Вступил в ряды группировки "Исламское государство Ирак". Затем стал активистом "Аль-Каиды". Позже был одним из командиров "Джабхат ан-Нусры". Затем – "Джабхат Фатх аш-Шам". С 2017 года во главе организации "Хайят Тахрир аш-Шам". Госдепартамент США внес аль-Джулани в список "особо опасных террористов" в мае 2013 года, а четыре года спустя объявил о вознаграждении в размере 10 миллионов долларов за информацию, ведущую к его поимке. Пока награда остается в силе.

4 октября 2017 года министерство обороны РФ распространило информацию о том, что аль-Джулани был тяжело ранен в результате удара российской авиации и лишился руки. Однако через несколько дней аль-Джулани выпустил видеообращение, опровергающее информацию о ранении. Слухи о гибели аль-Джулани в конце ноября 2024 года в районе Алеппо тоже не подтвердились.