Reuters: Эрдоган и аш-Шараа обсудят создание в Сирии турецких авиабаз

4 февраля в Турцию прибывает самопровозглашенный президент Сирии Ахмад аш-Шараа. Турция станет второй страной, которую он посетит после свержения Башара Асада, первой стала Саудовская Аравия.

Возглавляемая аш-Шараа группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" пришла к власти в Сирии при поддержке Турции. Как ожидается, именно эта страна станет основным бенефициантом изменения сирийского режима.

Согласно официальному турецкому сообщению в ходе переговоров аш-Шараа с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом будут обсуждаться совместные шаги по восстановлению Сирии, обеспечению ее стабильности и безопасности.

В то же время агентство Reuters сообщает, что среди обсуждаемых вопросов будет и создание на сирийской территории турецких авиабаз. Это станет частью соглашения о двустороннем оборонном сотрудничестве, включающем в себя и участие Турции в подготовке новой сирийской армии.

2 февраля проправительственная турецкая газета Türkiye написала, что Турция может построить две военные базы в Сирии, разместив около 50 истребителей F-16. В публикации отмечалось, что новые сирийские власти нуждаются в поддержке Турции для борьбы с наркотрафиком, "Хизбаллой" и Израилем.