"Аль-Джазира": Турция приняла 15 депортированных Израилем боевиков ХАМАСа

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", Турция приняла 15 боевиков ХАМАСа из числа депортированных из Израиля в Египет. Они прибыли из Каира в Стамбул. Все необходимые организационные вопросы были урегулированы Национальной разведывательной организацией Турции.

Палестинское управление по делам заключенных называет имена нескольких депортированных в Турцию. Это Бахджат Махмуд Шакират, Рамадан Фахми Машахра, Ишак Тахир Арафа, Махмуд Асаад Иса, Саджид Ахмад Ало Глус и Амар Абу Глус.

Напомним: 2 января Ynet сообщил, что 70 террористов ХАМАСа, освобожденных из израильских тюрем и депортированных в Египет в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газы, находятся в каирской гостинице, потому что ни одна страна, согласившаяся их принять, не оформила необходимые документы.

Согласно публикации, власти Египта запретили активистам ХАМАСа покидать гостиницу, так что, отметил палестинский источник, фактически они переведены из израильской тюрьмы в египетскую. Как утверждается, им долгое время не предоставляли гражданскую одежду, и они оставались в робах и тапочках израильского управления тюрем.