x
04 февраля 2025
|
последняя новость: 10:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 февраля 2025
|
04 февраля 2025
|
последняя новость: 10:44
04 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

"Аль-Джазира": Турция приняла 15 депортированных Израилем боевиков ХАМАСа

Турция
ХАМАС
время публикации: 04 февраля 2025 г., 09:55 | последнее обновление: 04 февраля 2025 г., 10:17
"Аль-Джазира": Турция приняла 15 депортированных Израилем боевиков ХАМАСа
AP Photo/Jehad Alshrafi

Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", Турция приняла 15 боевиков ХАМАСа из числа депортированных из Израиля в Египет. Они прибыли из Каира в Стамбул. Все необходимые организационные вопросы были урегулированы Национальной разведывательной организацией Турции.

Палестинское управление по делам заключенных называет имена нескольких депортированных в Турцию. Это Бахджат Махмуд Шакират, Рамадан Фахми Машахра, Ишак Тахир Арафа, Махмуд Асаад Иса, Саджид Ахмад Ало Глус и Амар Абу Глус.

Напомним: 2 января Ynet сообщил, что 70 террористов ХАМАСа, освобожденных из израильских тюрем и депортированных в Египет в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газы, находятся в каирской гостинице, потому что ни одна страна, согласившаяся их принять, не оформила необходимые документы.

Согласно публикации, власти Египта запретили активистам ХАМАСа покидать гостиницу, так что, отметил палестинский источник, фактически они переведены из израильской тюрьмы в египетскую. Как утверждается, им долгое время не предоставляли гражданскую одежду, и они оставались в робах и тапочках израильского управления тюрем.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 04 февраля 2025

Офис Нетаниягу: в Доху в конце недели будет направлена израильская делегация
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 03 февраля 2025

ТАСС: ХАМАС попросит Москву о помощи в Газе
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 02 февраля 2025

Ynet: мусульманские страны не спешат принимать освобожденных боевиков ХАМАСа