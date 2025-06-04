Хуситы заявили об "уникальной" атаке на аэропорт "Бен-Гурион"

Йеменский телеканал "Аль-Масира" распространил заявление представителя террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы) Яхьи Сариа об "уникальной" атаке на израильский международный аэропорт "Бен-Гурион".

"Мы провели уникальное военное нападение на аэропорт Лод в оккупированном районе Яффо с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты "Фалястин 2"", – заявил Яхья Сариа.

Поясняя, в чем "уникальность" атаки, Сария сказал: "Операция помешала военному-транспортному самолету США приземлиться в аэропорту Лод второй день подряд".

ЦАХАЛ сообщал об перехвате ракеты вечером 3 июня. Сведений о каком-либо ущербе в результате этого обстрела из Йемена не поступало. Работа международного аэропорта "Бен-Гурион" во время обстрела была приостановлена на непродолжительное время (менее, чем на полчаса) – и фактически обстрел не повлиял всерьез на работу аэропорта.