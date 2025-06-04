МИД Сирии усомнился в обстреле Израиля со своей территории и осудил агрессию ЦАХАЛа

Министерство иностранных дел Сирии отреагировало на обещания Израиля в ближайшее время ответить на ракетный обстрел своей территории.

"Нам пока не удалось подтвердить достоверность сообщений об обстреле израильской территории из Сирии, но мы не исключаем наличие некоторых элементов, которые стремятся дестабилизировать ситуацию в регионе, преследуя собственные интересы. Сирия не представляет и не будет представлять угрозу ни для кого в регионе. Главным приоритетом на юге страны является установление государственного суверенитета, ликвидация незаконных вооружений в целях обеспечения безопасности всех жителей", – говорится в заявлении.

МИД Сирии осудил воздушные атаки Армии обороны Израиля на цели в провинции Даръа. В сообщении говорится, что эти атаки привели к гибели людей и серьезному материальному ущербу.

"Эта эскалация представляет собой грубое нарушение сирийского суверенитета и усиливает напряженность в то время, когда регион больше всего нуждается в передышке и дипломатических решениях", – говорится в документе.

Сирия призвала международное сообщество вмешаться в ситуацию, обеспечить прекращение атак со стороны Израиля и поддержать усилия по восстановлению безопасности и стабильности в Сирии и регионе.