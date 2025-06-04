x
04 июня 2025
|
последняя новость: 01:54
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
04 июня 2025
|
04 июня 2025
|
последняя новость: 01:54
04 июня 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

МИД Сирии усомнился в обстреле Израиля со своей территории и осудил агрессию ЦАХАЛа

Сирия
Израиль
время публикации: 04 июня 2025 г., 00:58 | последнее обновление: 04 июня 2025 г., 00:58
МИД Сирии усомнился в обстреле Израиля со своей территории и осудил агрессию ЦАХАЛа
AP Photo/Omar Sanadiki

Министерство иностранных дел Сирии отреагировало на обещания Израиля в ближайшее время ответить на ракетный обстрел своей территории.

"Нам пока не удалось подтвердить достоверность сообщений об обстреле израильской территории из Сирии, но мы не исключаем наличие некоторых элементов, которые стремятся дестабилизировать ситуацию в регионе, преследуя собственные интересы. Сирия не представляет и не будет представлять угрозу ни для кого в регионе. Главным приоритетом на юге страны является установление государственного суверенитета, ликвидация незаконных вооружений в целях обеспечения безопасности всех жителей", – говорится в заявлении.

МИД Сирии осудил воздушные атаки Армии обороны Израиля на цели в провинции Даръа. В сообщении говорится, что эти атаки привели к гибели людей и серьезному материальному ущербу.

"Эта эскалация представляет собой грубое нарушение сирийского суверенитета и усиливает напряженность в то время, когда регион больше всего нуждается в передышке и дипломатических решениях", – говорится в документе.

Сирия призвала международное сообщество вмешаться в ситуацию, обеспечить прекращение атак со стороны Израиля и поддержать усилия по восстановлению безопасности и стабильности в Сирии и регионе.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 июня 2025

Министр обороны пообещал, что Израиль в ближайшее время ответит на обстрел из Сирии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 июня 2025

606-й день войны: удары в Газе, операции в Иудее и Самарии, ракетные обстрелы из Йемена и Сирии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 03 июня 2025

Сирены в центре и на севере Израиля: ракетные обстрелы из Йемена и Сирии