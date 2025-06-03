Министр обороны пообещал, что Израиль в ближайшее время ответит на обстрел из Сирии
время публикации: 03 июня 2025 г., 23:22 | последнее обновление: 03 июня 2025 г., 23:22
Министр обороны Исраэль Кац заявил, что Израиль считает президента Сирии ответственным за обстрелы с территории его страны. Кац пообещал, что в ближайшее время Израиль ответит на обстрел.
"Мы не допустим возврата к ситуации, предшествовавшей 7 октября", – заявил Кац.
В 21:36 ЦАХАЛ зафиксировал запуск двух ракет с территории Сирии. Сигнал тревоги прозвучал в поселках Хаспин и Рамат Магшимим на юге Голанских высот. Ракеты упали на незастроенной местности. В ответ на запуск ракет ЦАХАЛ из артиллерийских орудий обстрелял цели на юге Сирии.
Ответственность за этот обстрел взяла на себя ранее неизвестная группировка, называющая себя "Бригады мучеников Мухаммада Дэйфа".
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