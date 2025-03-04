Источники: друз поднял флаг Израиля в Сирии и был арестован

В ночь на 4 марта в Сирии на дорожной развязке Анкуд в провинции Ас-Суэйда на флагштоке был поднят флаг Израиля.

Как сообщает телеграм-канал "Война и мир на Ближнем Востоке", позже поднявший израильский флаг друз был арестован, а флаг спущен и сожжен.

1 марта премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац опубликовали предупреждение для временного президента Сирии Ахмада аш-Шараа, потребовав прекратить военную операцию в друзской деревне Джарамана, находящейся в пригороде Дамаска. В заявлении, распространенном пресс-службой министерства обороны Израиля, говорилось: "Мы не позволим террористическому режиму радикального ислама в Сирии нападать на друзов. Если режим осмелится нанести удар по друзам, то столкнется с нашей ответной реакцией". Тогда же Нетаниягу и Кац поручили ЦАХАЛу подготовиться к защите друзов в Сирии.