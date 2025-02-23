Нетаниягу заявил, что Израиль потребует демилитаризации на юге Сирии и защитит друзов

Глава правительства Биньямин Нетаниягу выступил в воскресенье, 23 февраля, перед сотнями выпускников офицерских курсов боевых войск ЦАХАЛа и сделал ряд серьезных заявлений, в том числе касающихся внешней политики.

В частности, он заявил, что Государство Израиль "не потерпит угрозы друзскому меньшинству на юге Сирии". "Мы не позволим вооруженным силам нового сирийского режима разместиться к югу от Дамаска, – подчеркнул премьер-министр. – Мы требуем полной демилитаризации юга Сирии".

Он также показал фотографию Шири Бибас и ее маленьких сыновей Кфира и Ариэля, тела которых были в конце минувшей недели возвращены террористами Израилю. "Они задушили детей собственными руками в первые дни войны, – напомнил Нетаниягу результаты экспертизы. – ХАМАС не будет править в Газе. Газа будет демилитаризована, все боевые силы будут расформированы".

Нетаниягу обратился к курсантам с призывом "выгравировать эти лица на своих сердцах": "Мы всегда должны знать и помнить, за кого мы сражаемся – и с кем мы сражаемся. Уже в первые дни войны они хладнокровно убили Шири и ее детей, убили их собственными руками, и если бы они только смогли, они убили бы с той же жестокостью всех нас, до последнего. Именно с этими чудовищами мы сражаемся, и мы разгромим их – обязаны их разгромить".

Нетаниягу коснулся также темы возвращения заложников, отметив, что из из 251 похищенного к настоящему моменту удалось вернуть 192 похищенных: из них 147 живых и 45 убитых террористами. "С начала войны я настаивал на том, что одновременное государственное и военное давление приведет к возвращению заложников, – подчеркнул глава правительства. – И наши герои-военнослужащие неустанно действовали и продолжают действовать против ХАМАСа вокруг сектора Газы и на территории сектора. Именно это давление, усиление наших войск и жесткие заявления президента США Дональда Трампа привели к освобождению заложников в последние недели".

Нетаниягу вновь напомнил, что вскоре после начала войны он поклялся изменить лицо Ближнего Востока. Он поблагодарил президента США Дональда Трампа за решение предоставить Израилю современное оборонительное и наступательное вооружение, которое поможет еврейскому государству добиться полной победы.

Глава правительства также поблагодарил уходящего в отставку начальника Генштаба генерала-лейтенанта Герци А-Леви за 40 лет службы Государству Израиль, за командование ЦАХАЛом в сложнейшие месяцы, за многочисленные достижения в ходе войны "Железные мечи".