"Аль-Масира": авиация США атаковала цели северо-восточней столицы Йемена
время публикации: 04 мая 2025 г., 06:30 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 06:31
Канал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что в ночь на 4 мая армия США атаковала цели в различных регионах Йемена.
Сообщается об авиаударах по целям в районе Маджзар в провинции Мариб, северо-восточней Саны, и об авиаударах в районе Аль-Хазм в провинции Аль-Джафр, северо-восточней Саны. Были выпущены десятки ракет.
Причинен значительный ущерб, есть жертвы.
Центральное командование армии США (CENTCOM) пока не комментирует эти сведения.
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