"Аль-Масира": авиация США атаковала цели северо-восточней столицы Йемена

Канал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что в ночь на 4 мая армия США атаковала цели в различных регионах Йемена.

Сообщается об авиаударах по целям в районе Маджзар в провинции Мариб, северо-восточней Саны, и об авиаударах в районе Аль-Хазм в провинции Аль-Джафр, северо-восточней Саны. Были выпущены десятки ракет.

Причинен значительный ущерб, есть жертвы.

Центральное командование армии США (CENTCOM) пока не комментирует эти сведения.