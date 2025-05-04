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Ближний Восток

"Аль-Масира": авиация США атаковала цели северо-восточней столицы Йемена

США
Йемен
Хуситы
время публикации: 04 мая 2025 г., 06:30 | последнее обновление: 04 мая 2025 г., 06:31
"Аль-Масира": авиация США атаковала цели северо-восточней столицы Йемена
CENTCOM

Канал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил, что в ночь на 4 мая армия США атаковала цели в различных регионах Йемена.

Сообщается об авиаударах по целям в районе Маджзар в провинции Мариб, северо-восточней Саны, и об авиаударах в районе Аль-Хазм в провинции Аль-Джафр, северо-восточней Саны. Были выпущены десятки ракет.

Причинен значительный ущерб, есть жертвы.

Центральное командование армии США (CENTCOM) пока не комментирует эти сведения.

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