В Иране погиб в авиакатастрофе генерал КСИР

Два офицера Корпуса стражей Исламской революции, в том числе – бригадный генерал Хамид Мазандарани, погибли при крушении легкомоторного самолета недалеко от города Сераван на юго-востоке Ирана.

Мазандарани командовал бригадой "Нинва" в провинции Голестан. Второй погибший – пилот самолета Хамид Джандаги.

Отмечается, что катастрофа произошла в ходе учений "Шахиды обороны", в ходе которых отрабатывались действия против вооруженных контрабандистов и суннитских боевиков в районах, граничащих с Афганистаном и Пакистаном.