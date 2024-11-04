В Иране погиб в авиакатастрофе генерал КСИР
время публикации: 04 ноября 2024 г., 10:53 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 10:53
Два офицера Корпуса стражей Исламской революции, в том числе – бригадный генерал Хамид Мазандарани, погибли при крушении легкомоторного самолета недалеко от города Сераван на юго-востоке Ирана.
Мазандарани командовал бригадой "Нинва" в провинции Голестан. Второй погибший – пилот самолета Хамид Джандаги.
Отмечается, что катастрофа произошла в ходе учений "Шахиды обороны", в ходе которых отрабатывались действия против вооруженных контрабандистов и суннитских боевиков в районах, граничащих с Афганистаном и Пакистаном.