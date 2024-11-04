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Ближний Восток

SOHR: в результате удара по пригороду Дамаска погибли двое, и пятеро пропали без вести

время публикации: 04 ноября 2024 г., 19:11 | последнее обновление: 04 ноября 2024 г., 19:11
SOHR: в результате удара по пригороду Дамаска погибли двое, и пятеро пропали без вести
AP Photo/Omar Sanadiki

Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщила, что в результате удара ВВС Израиля трем объектам в южном пригороде Дамаска погибли два человека и еще пятеро считаются пропавшими без вести.

Ранее сирийские СМИ сообщали о трех взрывах к югу от Бас ас-Сайида Зейнаб. SOHR со ссылкой на свои источники сообщил, что фермы использовались как места отдыха и лагеря иранского Корпуса Стражей Исламской Революции и шиитской террористической организации "Хизбалла".

"Сегодня примерно в 17:18 (совпадает с мск) израильский противник начал воздушную атаку со стороны оккупированных сирийских Голанских высот, нанеся удар по ряду гражданских объектов на юге Дамаска, что привело к некоторым материальным потерям", – сообщил источник в министерстве обороны телеканалу "Аль-Ихбария".

Ближний Восток
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