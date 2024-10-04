Министр иностранных дел Ирана: У нас нет планов продолжать, если Израиль не решит напасть на нас

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил после встречи в Бейруте со спикером ливанского парламента Набихом Берри: "Мы уверены, что Израиль потерпит неудачу, а ливанский народ победит. Мое присутствие в Бейруте в сложных обстоятельствах является свидетельством того, что Иран поддерживает "Хизбаллу".

Он также прокомментировал атаку на Израиль (1 октября 2024 года Иран выпустил сотни баллистических ракет по Израилю), сказав: "Мы не были инициаторами удара, это был ответ на нападение на иранской земле. У нас нет планов продолжать, если Израиль не решит напасть на нас. Если же он это сделает,то наш ответ будет взвешенным и пропорциональным".

Напомним, в пятницу, 4 октября, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи прибыл в Бейрут. Визит не был анонсирован.

Вместе с Арагчи в Бейрут прибыли делегация иранского парламента и глава Общества Красного полумесяца.

Многие политические комментаторы отмечают очевидную рискованность визита главы иранского МИДа в столицу Ливана в период активных боевых действий, когда Бейрут регулярно бомбят израильские ВВС.