Турция подала заявку на вступление в BRICS, однако пока не предприняла никаких конкретных шагов для достижения цели. Об этом сообщил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

О желании присоединиться к BRICS ранее заявлял турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Если это стремление увенчается успехом, Турция может стать первым членом NATO, вступившим в блок, призванный составить альтернативу мировому порядку, в котором доминирует Запад.

При этом Эрдоган заявлял, что не рассматривает BRICS как альтернативу другим организациям. Турция по-прежнему стремится к вступлению в Евросоюз. По его словам, Анкара намерена одновременно развивать отношения как с западом, так и с востоком.

Организация была создана в 2009 году Индией, Китаем, Россией и Бразилией. Впоследствии к ней присоединились ЮАР, Аргентина, Саудовская Аравия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. По сути, речь идет о механизме, позволяющем обходить западные санкции.