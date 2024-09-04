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Ближний Восток

Турция подала заявку на вступление в BRICS

время публикации: 04 сентября 2024 г., 12:32 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 12:32
Турция подала заявку на вступление в BRICS
Ahmad Al-Rubaye /Pool Photo via AP

Турция подала заявку на вступление в BRICS, однако пока не предприняла никаких конкретных шагов для достижения цели. Об этом сообщил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

О желании присоединиться к BRICS ранее заявлял турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Если это стремление увенчается успехом, Турция может стать первым членом NATO, вступившим в блок, призванный составить альтернативу мировому порядку, в котором доминирует Запад.

При этом Эрдоган заявлял, что не рассматривает BRICS как альтернативу другим организациям. Турция по-прежнему стремится к вступлению в Евросоюз. По его словам, Анкара намерена одновременно развивать отношения как с западом, так и с востоком.

Организация была создана в 2009 году Индией, Китаем, Россией и Бразилией. Впоследствии к ней присоединились ЮАР, Аргентина, Саудовская Аравия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Египет. По сути, речь идет о механизме, позволяющем обходить западные санкции.

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