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Ближний Восток

Буксировка горящего в Красном море танкера прекращена как "слишком опасная"

время публикации: 04 сентября 2024 г., 12:08 | последнее обновление: 04 сентября 2024 г., 12:08
Буксировка горящего в Красном море танкера прекращена как "слишком опасная"
European Union's Operation Aspides via AP

Морская миссия Евросоюза сообщила о прекращении работ по спасению горящего в Красном море греческого танкера Sounion, подбитого, а затем подожженного хуситами. Экипаж судна был спасен французским эсминцем.

"Частные компании, ответственные за спасательную операцию, пришли к выводу, что условия не подходят для буксировки, и ее продолжение слишком опасно. Изыскиваются альтернативные варианты", – говорится в заявлении миссии.

Sounion, шедший шел под греческим флагом в Эйлат, был атакован хуситами 21 августа. В танкер попало три снаряда, после чего на судне возник пожар, оно потеряло способность маневрировать и сбилось с курса.

24 августа на судне было уже три пожара, хуситы заявили, что подожгли танкер. На борту находится около миллиона баррелей нефти. Существует опасность, что она выльется в Красное море, что угрожает экологической катастрофой.

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