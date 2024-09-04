Буксировка горящего в Красном море танкера прекращена как "слишком опасная"

Морская миссия Евросоюза сообщила о прекращении работ по спасению горящего в Красном море греческого танкера Sounion, подбитого, а затем подожженного хуситами. Экипаж судна был спасен французским эсминцем.

"Частные компании, ответственные за спасательную операцию, пришли к выводу, что условия не подходят для буксировки, и ее продолжение слишком опасно. Изыскиваются альтернативные варианты", – говорится в заявлении миссии.

Sounion, шедший шел под греческим флагом в Эйлат, был атакован хуситами 21 августа. В танкер попало три снаряда, после чего на судне возник пожар, оно потеряло способность маневрировать и сбилось с курса.

24 августа на судне было уже три пожара, хуситы заявили, что подожгли танкер. На борту находится около миллиона баррелей нефти. Существует опасность, что она выльется в Красное море, что угрожает экологической катастрофой.