В Иране признали, что генерал, ликвидированный в Дамаске, стоял за организацией терактов 7 октября

Иранская политическая организация "Совет коалиции революционных сил" опубликовала заявление, согласно которому генерал Мухаммад Реза Захеди, ликвидированный в Дамаске, был организатором нападения на Израиль 7 октября.

Телеграм-канал Oriental Express цитирует заявление "совета": "Генерал Захеди сыграл важную роль в формировании и укреплении фронта сопротивления, а также в разработке и осуществлении операции "Потоп Аль-Аксы", и это навсегда обессмертило его имя в борьбе с оккупационным режимом".

Даже иранские СМИ с некоторым недоумением отмечают, что до сих пор по официальной версии Тегерана теракт был целиком и полностью организован и осуществлен террористами ХАМАСа. Заявление "Совета коалиции революционных сил" противоречит официальной позиции властей Ирана.

5 апреля, в четвертую пятницу Рамадана и "день Аль-Кудса", в Тегеране прошли похороны семи офицеров "Корпуса стражей исламской революции", убитых 1 апреля в Дамаске. На церемонии присутствовал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Церемонию транслировали все ведущие иранские СМИ. На ней присутствовали тысячи иранцев. Звучали призывы отомстить Израилю.

1 апреля был нанесен авиаудар по зданию в Дамаске, которое иранцы называют своим "консульством". Иранский "Корпус стражей исламской революции" подтвердил гибель семи иранских офицеров в результате этого удара – генералов Мухаммада Резы Захеди и Мухаммада Хади Хаджи Рахими, а также пяти офицеров в звании от капитана до полковника Хосейна Аманоллахи, Мехди Джалалати, Мохсена Садакат, Али Ага Бабаэи и Али Салехи Розбахани. 2 апреля иранское государственное телевидение IRIB передало, что в результате удара ВВС ЦАХАЛа по генеральному консульству Ирана в Дамаске также погибли шесть граждан Сирии. Таким образом, Ираном было заявлено о гибели не менее 13 человек в результате этой атаки.

По информации телеканала "Аль-Арабия", главной целью атаки ВВС ЦАХАЛа в Дамаске был командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане Мухаммад Реза Захеди, в прошлом отвечавший за военно-воздушные силы КСИР.

Официальный представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари в эфире телеканала CNN, комментируя авиаудар, заявил: "Израиль считает, что пораженной целью в Дамаске было военный штаб "Кудс" – подразделения иранского "Корпуса стражей исламской революции", ответственного за проведение диверсионных и террористических актов за пределами Ирана". Хагари подчеркнул: "По данным нашей разведки, это не было консульством или посольством... Это было здание военного назначения для подразделений "Кудс", замаскированное под гражданское".