В Тегеране хоронят офицеров КСИР, убитых в результате авиаудара по "консульству" в Дамаске

5 апреля, в четвертую пятницу Рамадана и "день Аль-Кудса", в Тегеране проходят похороны семи офицеров "Корпуса стражей исламской революции", убитых 1 апреля в Дамаске. На церемонии присутствовал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Церемонию транслируют все ведущие иранские СМИ. На ней присутствуют тысячи иранцев. Звучат призывы отомстить Израилю.

1 апреля был нанесен авиаудар по зданию в Дамаске, которое иранцы называют своим "консульством". Иранский "Корпус стражей исламской революции" подтвердил гибель семи иранских офицеров в результате этого удара – генералов Мухаммада Резы Захеди и Мухаммада Хади Хаджи Рахими, а также пяти офицеров в звании от капитана до полковника Хосейна Аманоллахи, Мехди Джалалати, Мохсена Садакат, Али Ага Бабаэи и Али Салехи Розбахани. 2 апреля иранское государственное телевидение IRIB передало, что в результате удара ВВС ЦАХАЛа по генеральному консульству Ирана в Дамаске также погибли шесть граждан Сирии. Таким образом, Ираном было заявлено о гибели не менее 13 человек в результате этой атаки.

По информации телеканала "Аль-Арабия", главной целью атаки ВВС ЦАХАЛа в Дамаске был командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане Мухаммад Реза Захеди, в прошлом отвечавший за военно-воздушные силы КСИР.

Официальный представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари в эфире телеканала CNN, комментируя авиаудар, заявил: "Израиль считает, что пораженной целью в Дамаске было военный штаб "Кудс" – подразделения иранского "Корпуса стражей исламской революции", ответственного за проведение диверсионных и террористических актов за пределами Ирана". Хагари подчеркнул: "По данным нашей разведки, это не было консульством или посольством... Это было здание военного назначения для подразделений "Кудс", замаскированное под гражданское".