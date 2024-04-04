Хаменеи пообещал отомстить Израилю за гибель генералов в Дамаске

Верховный лидер Исламской революции аятолла Али Хаменеи прокомментировал приписываемый Израилю удар по центру Дамаска, в результате которого погибли семь высокопоставленных представителей Корпуса стражей Исламской революции, в том числе два генерала.

"Сионистский режим продолжит нести в Газе поражение за поражением. Этот режим ждут упадок и крах. Отчаянные меры вроде тех, что мы видели в Дамаске, его не спасут. И мы отомстим за погибших", – заявил глава Исламской республики Иран.

Иранская сторона утверждает, что в результате израильского удара по консульству Ирана в Дамаске погибли семь представителей КСИР, в том числе командующий силами "Кудс" в Сирии и Ливане Мухаммад Реза Захеди, в прошлом отвечавший за военно-воздушные силы КСИР.

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что по сведениям Израиля здание, по которому был нанесен удар, является штабом сил "Кудс" в Сирии, а не консульством Ирана. При этом он не стал объявлять об израильской ответственности за удар.