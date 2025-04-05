"Аль-Масира": армия США атаковала цели на севере Йемена. Трамп: "Упс, атаки хуситов не будет"

Телеканал "Аль-Масира", принадлежащий террористической организации "Ансар Аллах" (хуситы), сообщил о двух новых ударах американской авиации в Йемене.

Сообщается, что были атакованы цели в районе Кахлан в провинции Саада, на северо-западе Йемена. Причинен ущерб.

Отметим, что именно из провинции Саада хуситы запускают ракеты и беспилотники в сторону Израиля.

Президент США Дональд Трамп на своей странице в принадлежащей ему социальной сети Truth Social опубликовал кадры с места атаки в Йемене, на которых показана группа людей, вставших в круг, а затем нанесение авиаудара по ним. Видеозапись Трамп сопроводил таким комментарием: "Эти хуситы собрались для получения инструкций по атаке. Упс, атаки от этих хуситов не будет! Они больше никогда не потопят наши корабли!"