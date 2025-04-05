Делегация ФАТХа прибыла в Каир для встречи с министром иностранных дел Египта

Ливанская газета "Аль-Ахбар", связанная с "Хизбаллой", сообщила, что делегация ФАТХа прибыла в Каир и, как ожидается, встретится с министром иностранных дел Египта Бадром Абделатти "в рамках шагов, предпринимаемых министерством для предотвращения внутрипалестинских конфликтов".

Согласно источникам, Абделатти сообщит делегации, что Египет не примет полного исключения ХАМАСа из процесса управления Газой и подчеркнет необходимость "позитивного взаимодействия всех фракций".

Напомним: ранее президент США Дональд Трамп заявлял о недопустимости сохранения ХАМАСом контроля над сектором Газы. С такими же заявлениями выступали и представители израильского руководства.