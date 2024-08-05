The Guardian: удар по Израилю может быть отложен – Иран намерен заручиться арабской поддержкой

Организация Исламского сотрудничества проведет 7 августа в саудовской Джедде экстренное заседание в связи с обострением региональной ситуации. Инициатором выступил Иран, который рассчитывает заручиться арабской поддержкой для удара по Израилю.

Как сообщает британская The Guardian, в связи с этим может быть отложена дата иранской атаки. Издание предполагает, что многие арабские государства с готовностью осудят ликвидацию Исмаила Ханийи и Фуада Шукра, однако они вряд ли согласятся поддержать удар по Израилю.

Также сообщается: власти Ирана сообщили главам иностранных посольств, что наказать Израиль за "авантюризм и беззаконие" – моральный долг режима.

Отметим, что представители американской администрации, в том числе и государственный секретарь Энтони Блинкен, дали понять, что наиболее вероятной датой иранского удара является 5 августа. В Тегеран прибыл секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, бывший министр обороны.

Следует также напомнить, что арабские страны, включая Саудовскую Аравию и Иорданию, в ночь 13-14 августа приняли участие в отражении предыдущего иранского удара по Израилю.