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Ближний Восток

The Guardian: удар по Израилю может быть отложен – Иран намерен заручиться арабской поддержкой

время публикации: 05 августа 2024 г., 18:21 | последнее обновление: 05 августа 2024 г., 18:24

Организация Исламского сотрудничества проведет 7 августа в саудовской Джедде экстренное заседание в связи с обострением региональной ситуации. Инициатором выступил Иран, который рассчитывает заручиться арабской поддержкой для удара по Израилю.

Как сообщает британская The Guardian, в связи с этим может быть отложена дата иранской атаки. Издание предполагает, что многие арабские государства с готовностью осудят ликвидацию Исмаила Ханийи и Фуада Шукра, однако они вряд ли согласятся поддержать удар по Израилю.

Также сообщается: власти Ирана сообщили главам иностранных посольств, что наказать Израиль за "авантюризм и беззаконие" – моральный долг режима.

Отметим, что представители американской администрации, в том числе и государственный секретарь Энтони Блинкен, дали понять, что наиболее вероятной датой иранского удара является 5 августа. В Тегеран прибыл секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, бывший министр обороны.

Следует также напомнить, что арабские страны, включая Саудовскую Аравию и Иорданию, в ночь 13-14 августа приняли участие в отражении предыдущего иранского удара по Израилю.

Ближний Восток
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