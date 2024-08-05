Axios: Блинкен предупредил коллег, что атака Ирана и "Хизбаллы" на Израиль может начаться 5 августа

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье, 4 августа, предупредил своих коллег из стран G7, что атака Ирана и "Хизбаллы" на Израиль может начаться уже в понедельник, 5 августа, сообщил сайт издания Axios со ссылкой на три информированные источника.

"Блинкен сказал, что США не знают точного времени начала атак, но подчеркнул, что они могут начаться уже в ближайшие 24-48 часов, то есть, по словам источников, уже в понедельник", – говорится в публикации Барака Равида.

Энтони Блинкен сообщил своим коллегам, что США прилагают усилия, чтобы разорвать цикл эскалации, пытаясь максимально ограничить атаки Ирана и "Хизбаллы", а затем сдержать ответ Израиля. Блинкен попросил других министров иностранных дел оказать дипломатическое давление на Иран, "Хизбаллу" и Израиль, чтобы они сохраняли максимальную сдержанность.