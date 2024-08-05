x
05 августа 2024
|
последняя новость: 18:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
05 августа 2024
|
05 августа 2024
|
последняя новость: 18:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Иран опубликовал предупреждение для пилотов: воздержитесь от полетов "на линии огня"

время публикации: 05 августа 2024 г., 17:38 | последнее обновление: 05 августа 2024 г., 17:38
Иран опубликовал предупреждение для пилотов: воздержитесь от полетов "на линии огня"
AP Photo/Vahid Salemi

Иранские власти выпустили NOTAM – официальное предупреждение для пилотов об опасности того или иного маршрута. В соответствии с выпущенным Ираном предупреждением, самолетам настоятельно рекомендуется изменить свой маршрут, если он пролегает над центром, западом и северо-западом Ирана.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что атака Ирана и "Хизбаллы" на Израиль может начаться уже в понедельник, 5 августа. "Блинкен сказал, что США не знают точного времени начала атак, но подчеркнул, что они могут начаться уже в ближайшие 24-48 часов, то есть, по словам источников, уже в понедельник", – говорится в публикации Барака Равида на сайте Axios.

Энтони Блинкен сообщил своим коллегам, что США прилагают усилия, чтобы разорвать цикл эскалации, пытаясь максимально ограничить атаки Ирана и "Хизбаллы", а затем сдержать ответ Израиля. Блинкен попросил других министров иностранных дел оказать дипломатическое давление на Иран, "Хизбаллу" и Израиль, чтобы они сохраняли максимальную сдержанность.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 августа 2024

304-й день войны в Израиле: ожидание ударов со стороны Ирана и проиранских сил. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 05 августа 2024

Шойгу прибыл в Тегеран в период ожидания эскалации войны на Ближнем Востоке
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 05 августа 2024

Axios: Блинкен предупредил коллег, что атака Ирана и "Хизбаллы" на Израиль может начаться 5 августа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 августа 2024

Нетаниягу проводит в "Кирие" совещание с представителями системы безопасности и разведки