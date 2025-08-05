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Ближний Восток

На юго-востоке Ирана произошло землетрясение

Иран
Землетрясения
время публикации: 05 августа 2025 г., 10:19 | последнее обновление: 05 августа 2025 г., 10:25
На юго-востоке Ирана произошло землетрясение
AP Photo/Wally Santana

Утром 5 августа в юго-восточной части Ирана было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,4, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Потсдамский центр имени Гельмгольца (Германия) дает другую оценку: магнитуда 5,7-5,8.

Очаг землетрясения находился на глубине 60 километров. Эпицентр располагался в 129 км к юго-востоку от города Бам (который был в значительной степени разрушен 26 декабря 2003 года в результате сильного землетрясения).

Сведения о разрушениях и пострадавших уточняются.

Иран находится в сейсмоопасной зоне. В 2003 году землетрясение магнитудой 6,6 уничтожило древний город Бам – один из важнейших транзитных пунктов на Великом шелковом пути. Тогда погибли более 26000 человек, 30000 получили ранения, до 90% строений и объектов инфраструктуры города были разрушены. 12 ноября 2017 года землетрясение магнитудой 7,2 произошло на западе Ирана, тогда больше прочих пострадала курдская провинция Керманшах: погибли более 500 человек, свыше 7000 получили ранения и травмы.

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